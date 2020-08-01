Академик РАН считает, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии летом 2021 года

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Россияне смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии летом 2021 года. Такой срок в интервью сайту стопкоронавирус.рф назвал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев. По словам ученого, этой осенью велика вероятность второй волны коронавируса.Пальцев считает, что четкого прогноза о развитии эпидемии коронавируса осенью пока нет. Но, как считает специалист, вторая волна будет тяжелой, так как во время длительной изоляции у людей снизился иммунитет.По состоянию на 26 августа в России выявили 970 865 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 683 летальных исхода, выздоровели 786 150 пациентов, напоминает iz.ru.