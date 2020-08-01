Правительство Украины вновь планирует закрыть границы страны из-за коронавируса

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Правительство Украины собирается закрыть государственную границу для иностранцев до конца сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что это решение примут из-за ситуации с пандемией коронавируса.Речь идет обо всех гражданах других государств за исключением тех, кто имеет «разрешение на проживание, является членом международных миссий, гуманитарных миссий, членом экипажей. Есть большой перечень», – цитирует украинского премьера РИА «Новости».Кроме этого кабинет министров Украины решил продлить адаптивный карантин в Украине на два месяца - до 31 октября 2020 года.