Светлана Тихановская оценила возможность переговоров с Россией
Россия и мир
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью французской газете Monde заявила, что пока не пришло время для разговора с Россией.
«Время еще не пришло, но мы открыты для диалога со всеми. Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за наши права, но я попрошу ее, как и всех, кого встречаю, уважать наш суверенитет», — сказала Тихановская.
Ранее Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом и рассказала, что он обещал помочь белорусской оппозиции. Она также выступила перед депутатами Европарламента и заявила, что революция в Белоруссии не является ни антироссийской, ни антиевропейской, передает lenta.ru.
«Время еще не пришло, но мы открыты для диалога со всеми. Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за наши права, но я попрошу ее, как и всех, кого встречаю, уважать наш суверенитет», — сказала Тихановская.
Ранее Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом и рассказала, что он обещал помочь белорусской оппозиции. Она также выступила перед депутатами Европарламента и заявила, что революция в Белоруссии не является ни антироссийской, ни антиевропейской, передает lenta.ru.