Замминистра обороны заявил, что в российской армии полностью искоренили дедовщину
Россия и мир
В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, заявил замминистра обороны Картаполов на круглом столе в рамках форума «Армия-2020».
По его словам, этому способствовало правильно выбранное направление действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах, оно также помогло значительно снизить количество воинских преступлений, передает РБК.
Также, по его словам, это в итоге повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в российской армии.
По его словам, этому способствовало правильно выбранное направление действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах, оно также помогло значительно снизить количество воинских преступлений, передает РБК.
Также, по его словам, это в итоге повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в российской армии.