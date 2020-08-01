Названа вероятная причина утечки воздуха на Международной космической станции

16:39 | 21.08.2020

Утечку воздуха на Международной космической станции могло вызвать отверстие размером 0,1 миллиметра в обшивке одного из модулей американского сегмента, сообщил информированный источник РИА «Новости».



Как напоминает iz.ru, накануне, 20 августа, в американском сегменте станции обнаружили утечку воздуха. В NASA сообщили, что утечка находится в пределах допустимых характеристик и не несет непосредственной угрозы экипажу. Тем не менее ближайшие выходные американский астронавт проведет в российском сегменте.



Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.

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