Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр задержан в Греции за драку с полицейскими

15:37 | 21.08.2020

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр был задержан за драку в одном из заведений греческого города Миконос. Стражи порядка заметили 27-летнего защитника возле бара, когда Харри ссорился с английскими туристами. Полиция попыталась вмешаться в ситуацию, чтобы разрешить конфликт, однако Магуайр оказал сопротивление при задержании. После стычки спортсмен и двое его друзей были задержаны. Их доставили в полицейский участок.



Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестер Сити». Сумма трансфера составила £80 млн, что сделало футболиста самым дорогим защитником мира.

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