Министерство финансов РФ выступило против отмены транспортного налога

15:33 | 21.08.2020

Министерство финансов РФ считает, что отменять транспортный налог нецелесообразно. Он является существенным для формирования региональных бюджетов.



«Кроме того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов», — добавили в министерстве.



В Минфине подчёркивают, что транспортный налог показывает высокий коэффициент собираемости.



Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Барышев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога.

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