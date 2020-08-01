Задержанный шахтер «Беларуськалия» сбежал от КГБ через форточку в туалете

15:24 | 21.08.2020

Один из бастующих сотрудников «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич, который пропал 20 августа, нашелся. Об этом сообщается в телеграм-канале стачечного комитета завода.



Куделевич был задержан сотрудниками белорусского КГБ. Он был доставлен в отдел, где попросился в туалет. В уборной Куделевич нашел открытую форточку и через нее сбежал. Более того, при задержании участник стачкома бросил ключи от своей машины в салоне, а чекисты забрали у него комплект ключей его супруги. Это позволило ему скрыться, передает Вести.ру. Как сообщили в стачкоме предприятия, сейчас он находится на Украине.



Как напоминает ТК «Дождь», шахтеры «Беларуськалия» объявили забастовку 17 августа в рамках общенациональной забастовки. Куделевич вошел в стачечный комитет. Забастовщики требуют провести новые выборы президента, освободить политзаключенных и наказать виновных в насилии по отношению к протестующим.

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