Министр обороны Белоруссии допустил стрельбу на поражение по протестующим гражданам страны

13:05 | 21.08.2020

Министр обороны Белоруссии Хренин допустил применение военными оружия против протестующих. Запись закрытой встречи с руководителями силовых подразделений, прошедшей 20 августа, опубликовало издание «Наша Нива».



«Нас призывают, в том числе и Тихановская: «Не выполняйте преступные приказы». Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона — не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… — мы люди военные», — полагает Хренин.



Министр уверен, что армия нужна не для « выстрелов в воздух», а также, что, если после предупреждения нарушитель не остановился, обязанность военных открывать огонь. Хренин допустил, что в сложившейся ситуации в Белоруссии может начаться гражданская война, передает MK.ru.



Протесты в Белоруссии проходят с дня президентских выборов 9 августа. На них, по официальным данным, победил Лукашенко. Многие граждане Белоруссии считают результаты выборов тотально сфальсифицированными и выступают за новое голосование.

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