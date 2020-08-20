По словам Путина, санкции против России по Крыму «создают определенные препятствия»

17:54 | 20.08.2020

Путин заявил, что санкции против России по Крыму «создают определенные препятствия и препоны».



«К сожалению, нам там создают определенные препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее Но это все дело техники: было бы желание — мы любые сложности преодолеем», — сказал Путин, передает gazeta.ru.



В середине июня Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить санкции в отношении России из-за Крыма, напоминает iz.ru.

© «Вечерние ведомости»