В Белоруссии возбудили уголовное дело о попытке захвата власти Координационным советом

16:33 | 20.08.2020

В Белоруссии возбудили уголовное дело по статье о призывах к захвату власти после создания Координационного совета оппозиции. Об этом сообщил генпрокурор Александр Конюк, передает Sputnik Беларусь.



«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — заявил Конюк.



Как напоминает russian.rt.com, ранее Координационный совет в своей резолюции по итогам первого заседания призвал провести новые президентские выборы в республике.

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