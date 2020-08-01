В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года

16:23 | 20.08.2020

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев внёс в нижнюю палату парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года, передает russian.rt.com. Основная идея законопроекта в том, чтобы отменить «несправедливый» сбор, а выпадающие доходы бюджета возместить за счет сбора акциза на топливо.



В документе также говорится, что из-за эпидемиологической ситуации в стране граждане стали меньше пользоваться транспортными средствами. Барышев считает, что отмена налога является конструктивной мерой, которая поможет более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, прекратить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан, сообщает РБК.

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