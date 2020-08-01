Белорусская оппозиция не планирует мешать Лукашенко участвовать в новых президентских выборах

16:20 | 20.08.2020

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова, передает «Интерфакс». Также, по ее словам, белорусская оппозиция не будет возражать, если Лукашенко захочет в них участвовать.



«Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно», — сказала Колесникова.



Как напоминает lenta.ru, 19 августа Координационный совет назвал цели своей деятельности. В частности, оппозиция будет добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых президентских выборов.

© «Вечерние ведомости»