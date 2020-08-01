Россия и мир
13:07 | 20.08.2020
В РАН объяснили происхождение снятых российским космонавтом неопознанных объектов
Также группа из пяти объектов может быть спутниками системы связи Starlink основателя компании SpaceX Илона Маска. Такое мнение в интервью «РИА Новости» высказал научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.
Кроме того, по мнению некоторых экспертов это может быть отделившийся от станции космический мусор.
Ранее Вагнер опубликовал видео, снятое с борта МКС, на котором запечатлена группа из пяти неопознанных объектов. Видеозапись была выполнена во время пролета над Антарктидой. Космонавт передал информацию об объектах руководству «Роскосмоса».
© «Вечерние ведомости»
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