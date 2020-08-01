Жириновский поспорил на ящик пива, что Белоруссия до конца декабря войдет в состав России

13:00 | 20.08.2020

Лидер ЛДПР Жириновский рассказал о споре с ведущим «Эхо Москвы» Нарышкиным. Как признался политик, он поставил ящик пива на то, что Белоруссия войдет в состав России до Нового года. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.



По мнению лидера ЛДПР, президенту Белоруссии Лукашенко необходимо найти себе замену в лице «нейтральной кандидатуры» и уйти «в отпуск на три месяца».

© «Вечерние ведомости»