«Барселона» объявила о назначении Рональда Кумана на пост главного тренера

15:37 | 19.08.2020

Известный голландский специалист Рональд Куман стал новым главным тренером «Барселоны». «Сине-гранатовые» официально объявили о подписании контракта с 57-летним наставником.



Голландский специалист будет занимать пост главного тренера до 30 июня 2022 года. Ранее эту должность занимал Кике Сетьена. Однако он был отправлен в отставку 18 августа.



Как напоминает rg.ru, Куман выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 годы. Также позже он работал тренером в этой команде, а в последнее время он возглавлял сборную Нидерландов.

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