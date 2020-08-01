Финляндия с 24 августа закрывает границы для жителей десяти стран

15:06 | 19.08.2020

Финляндия с 24 августа вновь закрывает границы для граждан десяти стран из-за ситуации с коронавирусом. «Правительство постановило, что ограничения для поездок и контроль на внутренних границах (внутри Шенгенской зоны) будут вновь введены», — заявила глава МВД страны Мария Охисало.



Ограничения коснутся приезжающих из Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Норвегии, Сан-Марино и Японии, а также, для едущих с Кипра и с Мальты.

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