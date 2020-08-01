14:10 | 19.08.2020

Продюсер Бари Алибасов подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, сообщил РИА Новости его представитель Вадим Горжанкин. Официальная причина расставания супругов, которые знакомы более 25 лет, - «неразрешимые противоречия».



Напомним, ранее между Федосеевой-Шукшиной и Алибасовым произошел конфликт из-за квартиры в Новой Москве.

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