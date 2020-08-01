ОМОН разогнал протестующих рабочих у Минского тракторного завода

13:58 | 19.08.2020

Утром в среду, 19 августа, у проходной Минского тракторного завода (МТЗ) сотрудники ОМОНа разгоняли участников акции протеста — сотрудников предприятия, пришедших их поддержать коллег с Минского моторного завода и активистов поддержки, сообщает Tut.by. «Подтверждаю, что есть задержанные», — заявила пресс-секретарь министерства внутренних дел Белоруссии Чемоданова.



Как напоминает gazeta.ru, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.

© «Вечерние ведомости»