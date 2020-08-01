Белорусская оппозиция заявила о готовности сохранения диалога с Россией

11:07 | 19.08.2020

У белорусской оппозиции нет планов отказываться от действующих международных договорённостей с Россией, сообщила член оппозиционного координационного совета республики Мария Колесникова. По ее словам, совет верит в открытые, прагматичные и последовательные отношения, построенные на четких и понятных принципах.



Как передает «Эхо Москвы», совет сегодня проведет первое заседание. В него вошли представители оппозиции, а также ряд журналистов, правозащитников и нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.

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