Горбачев заявил, что Лукашенко слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим

10:50 | 19.08.2020

Бывший президент СССР Горбачев полагает, что Лукашенко слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим предприятий страны. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».



Горбачев также отметил, что перед распадом СССР также обращался к трудящимся. «Но нужной поддержки не получилось. А свалить на рабочих — это я не склонен», — отметил он.



По словам Горбачева, он добровольно ушел с поста президента СССР. «Ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны», — отметил бывший президент СССР, добавив, что в результате этого удалось избежать кровопролития и гражданской войны.

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