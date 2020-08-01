В Белоруссии нашли мертвым члена избиркома, не подписавшего протоколы голосования

10:42 | 19.08.2020

Константин Шышмаков, который был членом избиркома на выборах в Белоруссии и отказался подписать итоговый протокол голосования, найден мертвым. Об этом сообщает издание «Наша Нiва» в своем Telegram-канале. Погибшему было 29 лет.



Как напоминает MK.ru, белорусские СМИ сообщали, что Шищмаков пропал еще 15 августа. Он позвонил жене около 17.00 и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». Но домой молодой человек так и не приехал.

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