Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели в Сирии российского генерала

10:37 | 19.08.2020

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, в рамках которого расследуют гибель в Сирии российского генерала и ранения еще двух военных. Об этом говорится на сайте СК.



Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило, что российский генерал-майор погиб и ещё двое военнослужащих получили ранения в результате подрыва СВУ во время движения автоколонны вблизи сирийского города Дейр эз-Зор.

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