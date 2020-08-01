Военнослужащие Мали подняли военный мятеж в одной из частей рядом со столицей страны

17:08 | 18.08.2020

Военнослужащие Мали подняли военный мятеж в одной из частей рядом с Бамако и движутся в сторону столицы, сообщает Reuters со ссылкой на посольство Норвегии. Отмечается, что бунтовщики обстреляли базу Кати.



Как напоминает regnum.ru, военный мятеж на базе в Кати привел к государственному перевороту в 2012 году. В результате был свергнут президент Амаду Тумани Туре.

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