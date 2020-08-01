В Белоруссии задержан работник МЗКТ, которому Лукашенко кричал «Опусти телефон!»

16:53 | 18.08.2020

В Белоруссии задержали сотрудника Минского завода колесных тягачей. По информации Telegram-канала Mash, его зовут Андрей Судам. Якобы именно ему утром, 17 августа Лукашенко кричал «Опусти телефон!».



Ранее в Сети появились кадры того, как Лукашенко в сопровождении сотрудников службы безопасности направляется к группе рабочих МЗКТ. Когда он подходит, в его сторону раздаются крики и просьбы ответить на их вопросы. Лукашенко с крайне недовольной интонацией предупредил работников завода, что не будет никого избивать, но «если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко». К сотрудникам МЗКТ он обращался на «ты» — в частности, к автору видео, которому скомандовал «Опусти телефон!», передает www.ridus.ru.

© «Вечерние ведомости»