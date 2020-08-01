Светлана Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения

16:33 | 18.08.2020

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала сегодня 18 августа видеообращение в день рождения своего мужа, блогера, автора и ведущего ютуб- и телеграмканалов «Страна для жизни», оппозиционера, предпринимателя Сергея Тихановского, который был задержан еще 29 мая, передает MK.ru.



«Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели — а сделали все, чтобы жить в стране для жизни. С днем рождения, Сергей!» — сказала кандидат в президенты Белоруссии.



Сергей Тихановский весной этого года попытался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Белоруссии, однако ему отказали в регистрации. Власти вскоре Тихановского задержали по обвинению в воспрепятствовании проведению выборов. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

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