Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

13:45 | 18.08.2020

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 после одобрения может поступить на рынок в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь, передает РИА «Новости».



На данный момент в ОАЭ проводится третья стадия испытания препарата. В них участвуют около 15 тысяч человек и используются два вакцинных штамма. Как рассказал председатель Sinopharm, компания рассчитывает завершить последние испытания на людях в течение примерно трех месяцев. Ранее ожидалось, что препарат будет готов не ранее 2021 года, сообщает lenta.ru.

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