В Благовещенске после сильного дождя ввели режим чрезвычайной ситуации

13:36 | 18.08.2020

Режим ЧС введен в Благовещенске, который продолжался всю ночь. По информации Амурского гидрометцентра, за ночь в Благовещенске выпало 67 миллиметров осадков, а за сутки — 81 миллиметр. Это составляет две трети месячной нормы осадков, сообщили в городской администрации.



Сейчас идет ликвидация последствий ливня, коммунальные службы откачивают воду на социально значимых объектах и дорогах. Комиссия по чрезвычайным ситуациям организует пункт временного размещения для эвакуированных, передает РИА «Новости».

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