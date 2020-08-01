12:55 | 18.08.2020

Лукашенко наградил медалью «За безупречную службу» более 300 белорусских силовиков. Они награждены медалями трёх степеней. Среди награжденных медалью «За безупречную службу I степени» заместитель командующего Внутренними войсками Атабеков, передает lenta.ru.



Напомним, в Белоруссии девятый день проходят массовые акции протеста. В первые дни акции силовики избивали и расстреливали резиновыми пулями граждан страны, выступивших против фальсификаций результатов выборов.



По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. На сегодняшний день в интернете есть множество свидетельств того, что силовики пытали и издевались над задержанными.

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