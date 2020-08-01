Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не угрожает Белоруссии

12:45 | 18.08.2020

Военный блок НАТО не является угрозой для Белоруссии, выступает за ее независимость и суверенитет и не наращивает своих войск в регионе, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает regnum.ru.



По его словам, страны-члены блока пристально следят за развитием событий на белорусской территории. «Мы сохраняем бдительность, ограничиваемся обороной и готовы сдержать любую агрессию против союзников по НАТО», — отмечается в заявлении.

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