12:30 | 18.08.2020

Американский президент Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии. По его словам, США внимательно следят за происходящим.



Это первое заявление президента США о ситуации в Белоруссии. Ранее протесты против Лукашенко комментировал госсекретарь Майк Помпео. Он заявил о поддержке освобождения задержанных в Белоруссии протестующих из изоляторов, но отметил, что этого недостаточно, и назвал нечестными прошедшие 9 августа выборы президента в республике.

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