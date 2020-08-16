В США опровергли желание Трампа встретиться с Путиным

13:03 | 17.08.2020

Президент США Трамп не будет проводить встречу с Путиным. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен, передает CNN. «Мы не планируем саммит с Владимиром Путиным до выборов», - сказал он.



Ранее 16 августа телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения, сообщил, что Трамп хочет встретиться с Путиным в преддверии президентских выборов.

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