Дегтярев уволил главу Министерства здравоохранения Хабаровского края

12:43 | 17.08.2020

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.



Причиной увольнения названа «неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе». В частности, Дегтярев провел внеплановую проверку одной из поликлиник края, где «услышал и увидел много нового», передает РБК.



На пост министра будет назначен заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов. При этом он также будет исполнять обязанности зампреда правительства.

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