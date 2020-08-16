12:01 | 17.08.2020

Главный соперник Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны.



«Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад, — сказала госпожа Тихановская. — Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм».



Тихановская отметила необходимость освободить всех политзаключенных и подготовить законодательную базу и условия для организации новых выборов, результаты которых будут "безоговорочно приняты мировым сообществом".







В стране уже неделю проходят акции протеста и столкновения с ОМОНом. Власти заявили о тысячах задержанных и десятках пострадавших. Подтверждена смерть одного демонстранта, сообщает lenta.ru.

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