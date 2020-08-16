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12:01 | 17.08.2020

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны

Главный соперник Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны.

«Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад, — сказала госпожа Тихановская. — Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм».

Тихановская отметила необходимость освободить всех политзаключенных и подготовить законодательную базу и условия для организации новых выборов, результаты которых будут "безоговорочно приняты мировым сообществом".



В стране уже неделю проходят акции протеста и столкновения с ОМОНом. Власти заявили о тысячах задержанных и десятках пострадавших. Подтверждена смерть одного демонстранта, сообщает lenta.ru.

© «Вечерние ведомости»

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