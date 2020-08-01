Врачи запретили Ефремову участвовать в судебных заседаниях по состоянию здоровья

16:53 | 14.08.2020

Боткинская больница ответила Пресненскому суду Москвы, заявив, что актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП, пока не может участвовать в заседаниях по состоянию здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе суда. При этом диагноз актёра в ответе не конкретизируется.



Напомним, 11 августа актёру вызвали в суд скорую помощь. Было принято решение о госпитализации Ефремова. Адвокат артиста Эльман Пашаев сообщил, что у актера произошел инсульт. Однако, по данным РЕН ТВ, у артиста произошла ишемическая атака. Актер в сознании и восстанавливается в больнице после произошедшего.

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