Министерство обороны РФ предложило засекретить всю информацию о своей работе

16:28 | 14.08.2020

Министерство обороны России предложило отнести к категории конфиденциальной (секретной) всю информацию, относящуюся к сфере обороны страны. Соответствующий законопроект опубликован на портале публикации проектов нормативных актов.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в СМИ периодически размещается служебная информация, касающаяся хозяйственной деятельности, финансового состояния и организации обороны России. Так как эта информация не является государственной тайной, ведомство никак не может помешать ее публиковать.



Законопроект предлагает запретить разглашать информацию об оборонной сфере, даже если в ней нет государственной тайны, признав ее служебной тайной. Перечень сведений, содержащих служебную тайну, определит ведомство, сообщает ТК «Дождь».

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