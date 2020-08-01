Светлана Тихановская призвала мэров белорусских городов организовать мирные акции протеста

16:20 | 14.08.2020

Кандидат в президенты страны Светлана Тихановская в своем видеообращении призвала мэров всех белорусских городов организовать мирные акции протеста 15 и 16 августа.



«Для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь – это самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог», — также заявила Тихановская в видеообращении в Telegram.



По ее словам, сейчас в Белоруссии сложилась критическая ситуация, а мирный выход граждан на улицу власть превратила в «кровавую бойню». Большая часть населения Белоруссии — сторонники перемен, а с прежней властью белорусы «больше никогда не захотят жить», указала Тихановская.



Кроме того, она объявила о сборе подписей граждан, которые отдали свой голос за неё.

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