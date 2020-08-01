США задержали четыре танкера, которые перевозили нефть из Ирана в Венесуэлу

14:03 | 14.08.2020

США задержали четыре танкера, груженые иранским топливом, и перевозят их в порт Хьюстона, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.



По информации газеты, американская сторона перехватила танкеры Luna, Pandi, Bering и Bella, которые перевозили нефть из Ирана в Венесуэлу. Отмечается, что судна были взяты под контроль без применения оружия.



По данным The Wall Street Journal, власти США интересует только груз. Он конфискован из-за того, что танкеры якобы принадлежали иранскому бизнесмену, связанному с Корпусом стражей исламской революции, против которого действуют санкции США.

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