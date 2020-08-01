12:42 | 14.08.2020

«Аэрофлот» с 15 августа возобновит рейсы между Москвой и Женевой, полеты будут проходить по сокращенной программе. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.



Как напоминает regnum.ru, Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. Первыми странами, куда были разрешены полёты, стали Турция, Великобритания и Танзания. Позднее в правительстве РФ решили дополнить список Швейцарией.

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