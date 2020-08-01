Мэр Москвы Собянин заявил об отмене школьных линеек в столице

12:20 | 14.08.2020

В школах Москвы в новом учебном году не будет праздничных линеек и массовых мероприятий, сообщил мэр столицы Собянин. «Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек, но учебный процесс начнется 1 сентября», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».



Также он отметил, что передвижение детей в школах и между классами будет ограничено. По словам мэра, школьникам не нужно будет сидеть на уроках в масках.



Ранее глава Минпросвещения Кравцов отметил, что вопрос проведения мероприятий 1 сентября каждый регион решает самостоятельно. Также министр рассказал, что первые две недели учебного года в школах пройдут в особом режиме.

© «Вечерние ведомости»