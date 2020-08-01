Ученые допустили возможность лечения коронавирусной инфекции с помощью лучевой терапии

12:06 | 14.08.2020

Ученые из США и Канады допустили возможность лечения коронавирусной инфекции с помощью лучевой терапии. Как сообщают «Известия», методику опробовали на 10 пациентах - они выздоровели после экспериментального лечения за три дня. Ученые говорят, что последствия и эффекты подобной терапии надо изучать дополнительно. Радиологи считают, что лучевая терапия в низких дозах действительно может уменьшить воспаление, но попутно убьет B- и T-клетки иммунитета, которые необходимы для борьбы с инфекцией.

© «Вечерние ведомости»