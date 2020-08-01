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11:55 | 14.08.2020

В МИД РФ предложили сделать платной эвакуацию россиян из-за границы

МИД России предложил сделать платной эвакуацию россиян из других стран при угрозе жизни. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства.

Инициатива ведомства предусматривает, что россиянин после вывоза на родину в течение трех месяцев должен будет оплатить услугу. В противном случае в дело вступает суд и на его имущество может быть наложен арест.

«Учитывая, что по возвращении в Россию гражданин будет обязан возместить государству понесенные расходы, решение о целесообразности обращения за ней будет приниматься самим гражданином, т. е. помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни», – отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

© «Вечерние ведомости»

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