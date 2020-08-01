Сбербанк отменил услугу бесплатных уведомлений о переводах

11:40 | 14.08.2020

Сбербанк больше не будет бесплатно рассылать уведомления о переводе на карту. Сообщения, которые раньше приходили без дополнительных подписок, теперь будут поступать только при подключении специального сервиса, передает РБК. «Если у вас раньше был бесплатный пакет подключён и вам ФИО отправителя поступало, то теперь такого происходить не будет», — сообщил сотрудник кол-центра.



Также в банке отметили, что владельцам дебетовых карт по-прежнему доступен «Мобильный банк». Для стандартных карт его цена составляет 60 рублей, а для кредитных карт уведомления останутся бесплатными, сообщает iz.ru.

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