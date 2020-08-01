Замглавы МВД Белоруссии Барсуков заявил, что силовики не издевались над задержанными

11:31 | 14.08.2020

Приехавший в ночь с 13 на 14 августа в ИВС на улице Окристина заместитель главы МВД Белоруссии Барсуков заявил, что никаких издевательств в изоляторе не было, передает TYT.by. «Издевательств никаких не было», — сказал он. «Я с каждым переговорил», — добавил Барсуков. После чего немедленно сел в машину и уехал.



Отмечается, что следственный изолятор на Окрестина печально прославился за пять дней белорусского протеста. Накануне вечером из Центра начали выпускать людей. Граждане массово жаловались на ужасные условия содержания, издевательства, избиения и угрозы совершения над ними противоправных действий. Некоторые граждане показали следы от ударов. Одна из освобожденных девушек рассказал об угрозах изнасилования со стороны силовиков.



По официальным данным, за четыре дня протестов в Белоруссии задержали более 7 тыс. человек. Задерживали не только протестующих, но и сотрудников СМИ, в том числе российских, сообщает РБК.

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