Греческий и турецкий фрегаты задели друг друга в Средиземном море

17:03 | 13.08.2020

Греческий фрегат F451 Limnos столкнулся c турецким военным кораблем F247 Kemal Reis в Средиземном море. Об этом сообщает Armyvoice.gr. Они толкнули друг друга во время маневрирования.



Инцидент, как уточняется, произошел 12 августа в районе спорных территорий Восточного Средиземноморья, где были ранее развернуты военно-морские силы Греции и Турции в связи с проведением сейсморазведки турецким исследовательским судном Oruç Reis.

© «Вечерние ведомости»