В 2019 году несовершеннолетняя дочь рязанского губернатора задекларировала доход в 10 млн рублей

15:24 | 13.08.2020

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова Лера в 2019 году задекларировала доход в 10 млн рублей, что более чем в два раза превышает заработок отца, который составил около 4,3 млн рублей. Доход жены губернатора составил 1,8 миллионов рублей. Информации о доходе старшей дочери губернатора Алены в декларации нет, так как она уже является совершеннолетней.



Kp.ru отмечает, что в 2018 году Лера Любимова имела доход 8 миллионов, а ее отец и мать заработали 15 миллионов и 840 тысяч рублей соответственно.

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