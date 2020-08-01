14:17 | 13.08.2020

Чистый государственный долг России снова стал показывать положительные значения, достигнув 1,55 триллиона рублей по состоянию на 1 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов. Чистый долг означает, что активы правительства не покрывают сумму долга.



По данным издания, долг федерального правительства на 1 июля составил 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы — 13,22 триллиона рублей.

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