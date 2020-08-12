Ученые выяснили, что отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

13:45 | 13.08.2020

Ученые из Испании и Бразилии пришли к выводу, что люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются коронавирусом нового типа и тяжелее переносят болезнь. Исследование такой связи опубликовано на портале medRxiv.



Проведя анализ факторов, вызывающих быстрое распространение COVID-19 в 126 странах, ученые установили связь, что рост количества заражений по экспоненте был присущ странам, где проживает наибольшее число людей с отрицательным резус-фактором. К этим государствам относятся Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Соединенное Королевство, Швейцария и Соединенные Штаты. В них был отмечен «взрывной» характер распространения коронавирусной инфекции нового типа, передает MK.ru.



По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 13 августа превысило 20,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. За весь период пандемии скончались 749 358 инфицированных, более 12,77 миллиона человек выздоровели, отмечает lenta.ru.

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