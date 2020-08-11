В Белоруссии число задержанных на протестах превысило 6 тысяч человек

15:34 | 12.08.2020

В Белоруссии за последние сутки силовики задержали было около тысячи человек, заявили в пресс-службе МВД республики. Там же сообщили, что по фактам нападения на сотрудников возбуждено 17 уголовных дел. Отмечается, что за предыдущие ночи протестов в Минске были задержаны 3 тыс. и 2 тыс. человек.



В Белоруссии после прошедших 9 августа выборов президента третий день продолжаются акции протеста против фальсификаций. В ходе протестов силовики избивают граждан страны, расстреливают их резиновыми пулями и закидывают светошумовыми гранатами.

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