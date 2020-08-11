В Белоруссии сообщили о создании нового оппозиционного объединения

15:25 | 12.08.2020

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало создал Комитет объединенного собрания и планирует новые инициативы по преодолению политического кризиса в стране. Об этом рассказала супруга Валерия Цепкало, представитель штаба Тихановской, передает MK.ru.



Также Вероника Цепкало рассказала, что оппозиция активно работает с международным сообществом. «Мы просим все мировое сообщество обратить на ту ситуацию, которая сложилась в Беларуси, на тот геноцид белорусского народа, который происходит сейчас, на ту жестокость, кровавость, которой уже Лукашенко запачкал свои руки», — заявила в связи с этим она.

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